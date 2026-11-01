انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي يصيب 11 شخصا.. ونقل الضحايا إلى مستشفى البدرشين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 01:37 صباحاً -

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، دون تسجيل أي حالات وفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور والمباحث إلى موقع البلاغ لفحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت المعاينة الأولية عن انقلاب سيارة ميكروباص ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفاوتة، فيما جرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى البدرشين المركزي لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة انتظام الحركة المرورية، لمنع حدوث تكدسات وتسهيل مرور السيارات في المنطقة التي شهدت الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والكشف عن أسباب انقلاب السيارة والظروف التي أدت إلى وقوع الحادث.