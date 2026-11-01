بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 67.85 نقطة، وبنسبة 0.80 في المئة، ليبلغ مستوى 8386.14 نقطة، بعد تداول 186.6 مليون سهم عبر تنفيذ 13786 صفقة نقدية بقيمة 40.6 مليون دينار كويتي (نحو 131.9 مليون دولار أمريكي).

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 91.58 نقطة، بنسبة 1.08 في المئة ليبلغ مستوى 8363.27 نقطة، من خلال تداول 111.7 مليون سهم، عبر عقد 7109 صفقات نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار (نحو 60.10 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 66.34 نقطة، بنسبة 0.75 في المئة، ليبلغ مستوى 8826.21 نقطة، من خلال تداول 74.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 6677 صفقة نقدية بقيمة 22.1 مليون دينار (نحو 71.8 مليون دولار).

بدوره، انخفض مؤشر "رئيسي 50" 92.15 نقطة، بنسبة 0.98 في المئة ليبلغ مستوى 9331.47 نقطة من خلال تداول 98.6 مليون سهم عبر إبرام 5639 صفقة نقدية بقيمة 16.4 مليون دينار (نحو 53.3 مليون دولار).