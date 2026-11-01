فخامة الرئيس : هدفنا تحويل مخرجات منتدى مصر إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 01:37 مساءً - أعلن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتماد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، وذلك في إطار متابعة مخرجات منتدى مصر 2026، بما يضمن استمرار الحوار والتواصل البيني معهم، موجهًا الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على الموقع الإلكتروني الخاص به مصحوبة بخطة زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، حتى يمكن متابعة تنفيذها من المواطنين ومؤسسات الدولة على حدٍ سواء.

وأضاف فخامة الرئيس: "وفي إطار ما شهدته الجلسة الختامية من طموحات أبنائنا وخاصة مطالب أحد الشباب من ذوي الهمم وما قدمته النماذج الناجحة من "صناع المستقبل فقد وجّهت بالآتي:

1- التوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر»، وكذا تنظيم لقاءات مع المسئولين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم.

2- إبراز النماذج المتميزة من أبنائنا النابغين والمتفوقين والعباقرة، والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين والأماكن العامة، وذلك بخلاف ما تم إقراره بشان برنامج "دولة الابتكار" للاهتمام بالبحث العلمي والنابغين، مضيفًا:"وفي هذا الإطار أهنئ ابنتي "ميار عثمان" بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026 ، وأتمنى لها مزيد من التقدم والتفوق على الدوام".

3- بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

وأضاف الرئيس السيسى:" المواطن محور اهتمامنا، والغاية الأساسية من إقامة هذا المنتدى بشكل دوري كل عام ، وهدفنا تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن".

جاء ذلك فى منشور لفخامة الرئيس على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.