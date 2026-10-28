الفريق أشرف سالم زاهر يستقبل وزير الداخلية للتهنئة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 02:49 مساءً - إستقبل الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

وأكد السيد محمود توفيق أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية ، وشاهداً على أمجاد وتضحيات سطرها أبطال القوات المسلحة البواسل لإسترداد الأرض وصون عزة وكرامة الوطن، موجهاً التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة.

من جانبه أِشار الفريق أشرف سالم زاهر إلى أن القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والإستقرار للوطن ويقدمون الغالى والنفيس لحماية مقدرات شعب مصر العظيم، مؤكداً على أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ستظل مبعث فخر وإعتزاز ونوراً يضئ طريق الأجيال نحو مستقبل مشرق.

وفى نهاية اللقاء قام السيد محمود توفيق بإهداء الفريق أشرف سالم زاهر والفريق أحمد خليفة درع هيئة الشرطة ، كما قدم الفريق أشرف سالم زاهر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.