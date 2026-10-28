رئيس الوزراء: العمل على توافر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجيى من السلع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الراهن في المنطقة، والتطورات السياسية المختلفة، التي تشهدها الساحة الإقليمية، وآليات مواجهة تداعيات الأحداث، وجهود الحكومة في هذا الشأن، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات هذا الأسبوع؛ لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وكذا متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة.

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة الحكومة العمل على توافر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.