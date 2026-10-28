رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس السيسى فى منتدى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، ومتابعة تنفيذ الوزارات المختلفة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في ختام منتدى مصر 2026، بشأن تحسين معيشة المواطنين.

وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص سيادته على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات، مؤكدا أن هذه المشاركة أعطت زخما كبيرا لفعاليات المنتدى، الذي أصبح منصة فاعلة بين الحكومة والخبراء والمواطنين.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين الحكوميين على جهودهم في هذا المنتدى المهم، وكذا لجميع المسئولين عن تنظيمه، والشباب المشارك الذين بذلوا جهوداً كبيرة على مدار فترة انعقاد المنتدى لخروجه بالصورة المشرفة، موجها كذلك خالص الشكر لكل المشاركين من نواب البرلمان، والخبراء والمواطنين الذين أسهموا بآرائهم في إثراء النقاشات حول مختلف القضايا والملفات التي تخص القطاعات المختلفة بالدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم، خلال المنتدى، مناقشة مختلف الملفات والقضايا وتوضيح الحقائق والبيانات حول ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، وكذا التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه الدولة، بالإضافة إلى الإجابة عن تساؤلات وشواغل الرأي العام، فضلا عن الرؤى المستقبلية لمختلف الملفات؛ موضحا أن الهدف من تنظيم المنتدى كان إجراء حوار ونقاش كامل حول ما تحقق على أرض مصر خلال مسيرة البناء والتنمية، على مدار 12 عاماً مضت، وكذلك مستهدفات الدولة للسنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل على ترجمة توصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في المنتدى، مؤكدا أن الحكومة بدأت في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، في إطار تنفيذ توصيات "منتدى مصر ٢٠٢٦"، حيث عقد السيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا؛ للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، ومواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية.

وفي ضوء تنفيذ التوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026" أيضا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لإصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، على أن يبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس في المنتدى أيضا تم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، و(صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)، ومجموعة من المطورين العقاريين من القطاع الخاص؛ بهدف توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، أنه يتم حالياً التجهيز لطرح وحدات سكنية مميزة للمصريين في الخارج ضمن برنامج "بيت الوطن"، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس في المنتدى، بخلاف ما سيتم تنفيذه من وحدات سكنية لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة: أنه يتم حاليا الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وسيتم الإعلان عنها قريباً، في مؤتمر صحفي، بالمشاركة مع السيد وزير المالية، مضيفا أنه يتم كذلك الانتهاء من مسار "دولة الابتكار"، وسيتم إعلان تفاصيله قريباً.

فيما أشار السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يتم التنسيق حاليا مع المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن محفزات التوجه للطاقة الجديدة، وسيتم إعلان تفاصيل هذه المحفزات للمجتمع الصناعي، خلال الفترة المقبلة.

وأشار السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى إعلانه عن إطلاق مشروع "مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال"، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية المرتبطة بملف الشباب والرياضة، وضمن توصيات منتدى مصر؛ بهدف بناء منظومة متكاملة لحماية المواهب الرياضية المصرية، وتأمين مستقبل الرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود الوزارات التي بدأت في تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس، موجها باقي الوزارات بتنفيذ تلك التكليفات، كل فيما يخصه، بحيث يتم إعلانها للمواطنين وتوضيح مختلف جوانبها، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة من فخامة الرئيس لتنفيذ هذه التكليفات؛ من أجل العمل على تحسين جودة حياة المواطنين، ومعلنا أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماعات متتابعة دورية مع الوزارات والجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن فخامة الرئيس كلف بدورية عقد المنتدى سنويا، وأن يكون هناك لقاء شهري لكل قطاع يتم فيه استعراض كل ما يستجد حوله، ويتم الاستفادة من الرؤي المختلفة بشأن هذا القطاع، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيُعد برنامجاً لتنفيذ هذا التكليف.

وعقب ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء الموقف الراهن في المنطقة، والتطورات السياسية المختلفة، التي تشهدها الساحة الإقليمية، وآليات مواجهة تداعيات الأحداث، وجهود الحكومة في هذا الشأن، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات هذا الأسبوع؛ لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وكذا متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة.

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى مواصلة الحكومة العمل على توافر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.