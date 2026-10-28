وزير التعليم العالى: جار الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، ومتابعة تنفيذ الوزارات المختلفة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام "منتدى مصر 2026"، بشأن تحسين معيشة المواطنين.

وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص سيادته على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات، مؤكدا أن هذه المشاركة أعطت زخما كبيرا لفعاليات المنتدى، الذي أصبح منصة فاعلة بين الحكومة والخبراء والمواطنين.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة خلال اجتماع الحكومة: أنه يتم حاليا الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وسيتم الإعلان عنها قريباً، في مؤتمر صحفي، بالمشاركة مع السيد وزير المالية، مضيفا أنه يتم كذلك الانتهاء من مسار "دولة الابتكار"، وسيتم إعلان تفاصيله قريباً.