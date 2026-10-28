الحكومة توجه الشكر لفخامة الرئيس السيسي لرعايته منتدى مصر 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - ترأس اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، ومتابعة تنفيذ الوزارات المختلفة لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ختام "منتدى مصر 2026"، بشأن تحسين معيشة المواطنين.

وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء، باسم الحكومة، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرص سيادته على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات، مؤكدا أن هذه المشاركة أعطت زخما كبيرا لفعاليات المنتدى، الذي أصبح منصة فاعلة بين الحكومة والخبراء والمواطنين.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين الحكوميين على جهودهم في هذا المنتدى المهم، وكذا لجميع المسئولين عن تنظيمه، والشباب المشارك الذين بذلوا جهوداً كبيرة على مدار فترة انعقاد المنتدى لخروجه بالصورة المشرفة، موجها كذلك خالص الشكر لكل المشاركين من نواب البرلمان، والخبراء والمواطنين الذين أسهموا بآرائهم في إثراء النقاشات حول مختلف القضايا والملفات التي تخص القطاعات المختلفة بالدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم، خلال المنتدى، مناقشة مختلف الملفات والقضايا وتوضيح الحقائق والبيانات حول ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، وكذا التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه الدولة، بالإضافة إلى الإجابة عن تساؤلات وشواغل الرأي العام، فضلا عن الرؤى المستقبلية لمختلف الملفات؛ موضحا أن الهدف من تنظيم المنتدى كان إجراء حوار ونقاش كامل حول ما تحقق على أرض مصر خلال مسيرة البناء والتنمية، على مدار 12 عاماً مضت، وكذلك مستهدفات الدولة للسنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة العمل على ترجمة توصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.