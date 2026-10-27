مصابي الأهلي من مباراة مودرن سبورت في الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 01:29 صباحاً - كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، آخر تطورات حالة المصابين في النادي الأهلي، وموقفهم من اللحاق بمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم عبد الجواد، خلال تقديمه برنامج «ملعب أون» المذاع على قناة أون سبورت، إن ياسر إبراهيم سيبدأ المشاركة في التدريبات غدًا، لكنه سيغيب عن مواجهة مودرن سبورت، في ظل عدم جاهزيته للمباراة.

كريم الدبيس يغيب ومحمد عبد الله جاهز لمواجهة مودرن سبورت

وأضاف عبد الجواد أن كريم الدبيس يحتاج إلى 3 أيام إضافية للتعافي من الإصابة، ليخرج بذلك من حسابات الجهاز الفني للأهلي في مباراة مودرن سبورت المقبلة.

في المقابل، أشار الإعلامي إلى أن محمد عبد الله سيشارك في التدريبات بصورة طبيعية غدًا، ليصبح جاهزًا للمشاركة أمام مودرن سبورت، حال استقرار الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على الاستعانة بخدماته.

اختبار طبي يحسم موقف أشرف داري

وأوضح إبراهيم عبد الجواد أن المغربي أشرف داري سيخضع لاختبار طبي غدًا، لتحديد حجم الإجهاد العضلي الذي يعاني منه، والوقوف على مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة مودرن سبورت، أو استمرار غيابه عن الفريق.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي نتائج الاختبار الطبي لأشرف داري، لحسم موقفه النهائي من المباراة، في ظل سعي الفريق لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الممتاز.