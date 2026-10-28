فخامة الرئيس السيسى يلقى كلمة مصر في القمة الروسية الأفريقية الثالثة غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 12:05 مساءً - يتوجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، المقرر اِنعقادها يومي 28 و29 أكتوبر 2026.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه المشاركة تُعد الثالثة لفخامة الرئيس في أعمال القمة الروسية – الأفريقية، حيث شارك في القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019 تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس السيسى والرئيس الروسي، وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما شارك فخامة الرئيس في أعمال القمة الثانية التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أنه من المُقرر أن يلقي فخامة الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة صباح غدٍ الخميس، كما يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش أعمالها، في مقدمتها لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.