الصحة: خطة مستدامة لاستقدام الخبراء المصريين بالخارج لتطوير الخدمات الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - بحث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع جمعية الأطباء المصريين بلندن في مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

وأكد وزير الصحة، خلال اجتماع موسع، أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية المصرية العاملة بالخارج، من خلال وضع خطة عمل مؤسسية ومستدامة على مدار العام لاستقدام نخبة من الاستشاريين والخبراء، بما يدعم تدريب الأطباء ويسهم في تطوير الخدمات الصحية بمختلف المحافظات.

تعاون مع المجلس الصحي المصري لتطوير برامج التدريب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بشأن تعزيز أطر التعاون مع المجلس الصحي المصري في عدد من المجالات الحيوية، بما يضمن توظيف خبرات الأطباء المصريين بالخارج في تطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي.

وتضمنت المناقشات تطوير المناهج التدريبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، ودعم اعتماد برامج التقييم والدبلومات والتخصصات الطبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إلى جانب تنظيم ورش عمل مشتركة لنقل المعرفة والتطبيقات الطبية الحديثة إلى الفرق الطبية داخل مصر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الجهود تستهدف الارتقاء بمستوى التأهيل المهني للأطباء، ودعم قدرات الكوادر الشابة، وتعزيز جودة الممارسات الطبية بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجالات الرعاية الصحية.

تسهيلات لاستقدام الخبراء وتبادل الخبرات الطبية

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على وضع آليات تنفيذية واضحة لتسهيل مهام الخبراء المصريين الوافدين من الخارج، وتوفير الترتيبات اللوجستية اللازمة لزياراتهم وبرامجهم التدريبية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة علمية وعملية للأطقم الطبية المصرية.

ويستهدف التعاون نقل الخبرات المتخصصة إلى المؤسسات الصحية، وتعزيز البحث العلمي والتدريب المستمر، بما ينعكس على كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

حضور قيادات وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة إسراء أبوزيد، مدير عام الإدارة العامة لمراكز التدريب.

كما شارك من جانب جمعية الأطباء المصريين بلندن الدكتور مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب، والدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس الجمعية.