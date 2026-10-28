فخامة الرئيس السيسي يصل للعاصمة الروسية موسكو لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الأفريقية الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 28 أكتوبر 2026 01:49 مساءً - وصل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول إلى مطار فونوكوفو الدولي السيد بوريسينكو جورجي نائب وزير الخارجية روسيا الاتحادية، والسفير ليوكمانوف ارتو روشانوفيتش سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، والسيد بوغداشيف ايغور مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية، والسفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، وأعضاء السفارة المصرية في موسكو.