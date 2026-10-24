مدبولي: مقترح لإنشاء صندوق وطني يمول دراسة الطلاب المتميزين بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 07:21 مساءً -

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، بهدف دعم الطلاب المصريين المتميزين الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض رئيس الوزراء توصيات ومخرجات المنتدى التي تحولت إلى تكليفات رئاسية.

وأوضح مدبولي أن الصندوق المقترح سيتولى تمويل المنح الجامعية وبرامج الدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين، بما يتيح لهم فرصا للدراسة والتخصص في الخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التصور الخاص بالصندوق يتضمن الاعتماد على آليات ومصادر تمويل مستدامة، بما يضمن قدرته على الاستمرار في تمويل المنح ودعم المستفيدين على المدى الطويل.

ويأتي مقترح إنشاء الصندوق ضمن مخرجات «منتدى مصر 2026» التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الكفاءات العلمية المصرية، وتوسيع فرص الاستفادة من الخبرات والبرامج التعليمية الدولية.