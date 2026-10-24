أخبار اليمن : العدو يستهدف 8 محافظات بـ124 غارة

العدو يستهدف 8 محافظات بـ124 غارةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن شن طيران العدو السعودي 124 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج وصعدة وحجة والحديدة وعمران والجوف من خلال طائرات "F-15" أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية، والعدوان الصاروخي من نجران، وخلّفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا، ثلاثة آلاف و24 غارة جوية وصاروخًا.