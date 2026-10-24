الطقس اليوم.. أجواء باردة ليلا وأمطار وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 20 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 10:29 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، طقسا مائلا للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حارا على جنوب البلاد، مائلا للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية السبت 24 أكتوبر

​شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من (4: 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص أمطار خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30 %) خاصة على مناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس - جنوب الصحراء الشرقية قد تمتد الى مناطق من جنوب اسوان) على فترات متقطعة.

​فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20 % تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد الى مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وقد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (30: 40) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من (حلايب - شلاتين - جنوب الصحراء الشرقية - ومناطق من اقصى جنوب الصعيد) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 24 أكتوبر

القاهرة

العظمى 30

الصغرى 20

​الإسكندرية

العظمى 28

الصغرى 20

​الإسماعيلية

العظمى 31

الصغرى 19

​مطروح

العظمى 26

الصغرى 18

​شرم الشيخ

العظمى 33

الصغرى 24

​أسوان

العظمى 35

الصغرى 20