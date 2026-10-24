من له حق دخول الامتحان وفق نظام العمال بالمدارس الفنية؟

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 10:29 صباحاً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات التي يحق لها دخول امتحانات الدبلومات الفنية بنظام العمال، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، إلى جانب الفئات المستثناة من تقديم ما يثبت التأمين عليها بالتأمينات الاجتماعية.

شروط دخول امتحانات الدبلومات الفنية بنظام العمال

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الراغبين في دخول الامتحانات بنظام العمال، وتشمل ما يلي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، بشرط ألا يقل سنه عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من عام التقدم، بالنسبة للعاملين بقطاع الإنتاج، أو أن يكون قد مر عام دراسي كامل على حصوله على الشهادة الإعدادية.

- أن يكون عاملًا متدربًا في مجال التخصص الذي يتقدم للامتحان فيه.

- أن يكون قد التحق بالعمل قبل الأول من أكتوبر في السنة التي يتقدم فيها للامتحان، وألا تزول عنه صفة العامل في مجال تخصصه طوال مدة تقدمه للامتحانات.

- أن يقدم العامل شهادة معتمدة من شؤون العاملين بالجهة التي يعمل بها، سواء كانت حكومية أو تابعة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، تفيد بأنه من العاملين بها ويعمل في المجال الذي يتقدم للامتحان فيه، بالإضافة إلى شهادة معتمدة من التأمينات الاجتماعية إذا كان يعمل بالقطاع الخاص أو الاستثماري، تفيد بأنه مؤمن عليه.

الفئات المستثناة من تقديم ما يثبت التأمين عليها

وأوضحت الوزارة أن هناك فئات تُستثنى من تقديم ما يثبت التأمين عليها بالتأمينات الاجتماعية، وهي:

- المتحررون من الأمية: بشرط تقديم شهادة محو الأمية التي حصلوا عليها قبل الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مع تقديم شهادة تفيد عملهم في المجال الذي يتقدمون للامتحان فيه.

- المتطوعون والمجندون بالقوات المسلحة والشرطة: بشرط تقديم خطاب معتمد يفيد عملهم في تلك الجهات.