الزمالك يدفع بشريف والدباغ وإيشو في الهجوم أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 09:33 مساءً -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تشكيل الفريق لمواجهة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك بحراسة المرمى مهدي سليمان، وفي خط الدفاع أحمد فتوح ومحمود حمدي «الونش» ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

ويضم خط الوسط محمد شحاتة ومحمد حمد وعبد الله السعيد، بينما يقود الهجوم أحمد عبد الرحيم «إيشو» وأحمد شريف وعدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد، ومصطفى الزناري، وأحمد خضري، ومحمد فرج، وأحمد ربيع، وآدم كايد، وأحمد الجفالي، وشيكو بانزا، وحسام أشرف.

ويستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي على استاد القاهرة الدولي، بحثا عن حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي.