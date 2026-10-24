«المتحدة»: العلاقات المصرية السعودية راسخة ولن تنال منها محاولات الوقيعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 09:33 مساءً -

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اعتزازها بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، مشددة على أن الروابط بين البلدين تستند إلى تاريخ ممتد ووحدة في المصير والمصالح ومواقف مشتركة تعكس قوة العلاقة بين الشعبين.

وقالت الشركة، في بيان رسمي، إن الحفاظ على هذه الروابط يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الاحترام المتبادل والتقارب بين الشعبين المصري والسعودي، والتصدي لأي خطاب يستهدف الإساءة إلى المملكة العربية السعودية أو تشويه صورتها.

وأعلنت «المتحدة» تضامنها مع المؤسسات والمنصات الإعلامية في المملكة، مؤكدة استعدادها للتعاون معها في مواجهة أي ممارسات إعلامية تتجاوز القواعد والأصول المهنية.

وشددت الشركة على أهمية الالتزام بالدقة والمسؤولية واحترام الشعوب والدول في العمل الإعلامي، معتبرة أن الإعلام المهني يتحمل دورا أساسيا في حماية الوعي العام والحفاظ على الروابط بين المجتمعات.

وأكدت أن محاولات إثارة الخلاف أو الوقيعة بين مصر والسعودية لن تؤثر على علاقة راسخة صنعتها عقود من التعاون والمواقف المشتركة، ورسختها الروابط التاريخية بين البلدين واستمرار التواصل بين الشعبين.