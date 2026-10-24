زعيم كوريا الشمالية يصل إلى الصين بعد شائعة إصابته بغيبوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، إن زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، وصل إلى الصين.

والأسبوع الماضي، قالت صحيفة ذا صن البريطانية، إنه بحسب مزاعم متداولة على الإنترنت، فإن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، دخل في غيبوبة بعد إصابته بنزيف دماغي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، يزعمون أن الزعيم الكوري الشمالي نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى صيني لتلقي العلاج العاجل بعد تعرضه لنزيف حاد، مضيفة: يُقال إنه تم إخراجه من البلاد بسبب سوء المرافق الطبية في بيونغ يانغ.

وبحسب التكهنات المتداولة على الإنترنت، تم نقل كيم إلى كلية الطب بجامعة بكين في بكين حيث خضع للعلاج الطارئ.

وشوهد الزعيم الكوري، آخر مرة وهو يقوم بجولة في متحف للدفاع في موقع غير معلن في بيونغ يانغ في 11 أكتوبر.

بدوره قال المحلل المختص بشؤون كوريا الشمالية، بنديكت روجرز، إنه يتوقع أن يقوم النظام بنشر أدلة على سلامة كيم وسط مزاعم غير مؤكدة عن وفاته، وقال إن شائعات مماثلة قد انتشرت في الماضي.



وأضاف لقناة "فروم ذا نيوز روم"، وهي قناة "ذا صن" الجديدة على يوتيوب: "كانت هناك شائعات من قبل عن وفاته. إنه لا يبدو رجلاً بصحة جيدة، فهو يعاني من زيادة الوزن بشكل كبير".

وتابع: "ما حدث في الماضي عندما يموت الزعيم الأعلى هو أن هناك تدفقًا منظمًا للحزن العام."