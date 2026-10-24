رئيس الوزراء يحضر غدا افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 09:33 مساءً -

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأحد افتتاح النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه.

يفتح أسبوع القاهرة التاسع للمياه ملف تنفيذ رؤية المياه الأفريقية 2063، من خلال جلسة مخصصة لمناقشة الانتقال من وضع الرؤية والسياسات إلى تنفيذ البرامج والمشروعات، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق قارة تتمتع بالأمن المائي والقدرة على مواجهة التحديات المناخية، مع ضمان إتاحة خدمات الصرف الصحي الآمن.

وتأتي الجلسة في وقت انتقل فيه التركيز على مستوى القارة الأفريقية إلى إعداد خطة التنفيذ الأولى للفترة من 2026 إلى 2033، بهدف تحويل الرؤية إلى أولويات وبرامج وأهداف وترتيبات تنفيذية واضحة.

وتستهدف هذه المرحلة تحديد المسارات العملية التي يمكن من خلالها ترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والمتابعة.