إصابة 9704 أشخاص.. الصحة العالمية تؤكد تفشي إيبولا في 66 منطقة في الكونغو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 12:29 مساءً - تقدم منظمة الصحة العالمية، آخر تطورات فيروس إيبولا الناجم عن سلالة بونديبوجيو، فى جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ونيجيريا.

لمحة سريعة عن الوضع

وقالت، إنه منذ نشر آخر تقرير عن تفشي الأمراض في 8 أكتوبر 2026، اتسع نطاق تفشي فيروس إيبولا بسلالة بونديبوجيو (BVD) جغرافيًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذلك في المنطقة الأفريقية، حيث أبلغت كينيا ونيجيريا عن حالات وافدة، ولا يزال انتقال العدوى مستمرًا وعلى نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحتى 20 أكتوبر 2026، تم الإبلاغ عن 9704 حالة مؤكدة، بما في ذلك 4687 حالة وفاة (معدل الوفيات: 48.3%)، في 66 منطقة صحية موزعة على 8 محافظات.

وأضافت، إنه لا تزال النسبة المرتفعة للوفيات التي تحدث في المجتمعات المحلية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه الكشف المبكر عن الحالات وتوفير الرعاية المناسبة في الوقت المناسب. ومن بين 482 حالة وفاة، تم الإبلاغ عنها منذ التحديث السابق، حدثت 307 حالات في المجتمعات المحلية و175 حالة في مراكز العلاج.

وأوضحت،. إنه في 6 أكتوبر 2026، أعلنت وزارة الصحة الكينية عن أول حالة إصابة مؤكدة مخبريًا بمرض فيروس بونديبوجيو (BVD) وافدة إلى كينيا، لشخص سافر من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى كينيا عبر أوغندا.

وأكدت ، إنه حتى 20 أكتوبر 2026، سُجّلت 9 حالات إصابة بفيروس ايبولا في كينيا، من بينها حالة وفاة واحدة، موضحة، إن جميع الحالات الثماني الإضافية هي حالات مخالطة معروفة للحالة الوافدة الأولى، ولا يوجد حاليًا أي دليل على انتقال العدوى على نطاق أوسع في المجتمع. وفي 20 أكتوبر 2026، أكدت نيجيريا حالة وافدة في العاصمة الاتحادية أبوجا لمريض قادم من أوغندا.، يخضع المريض حاليًا للعزل ويتلقى الرعاية الطبية. وتجري تحقيقات إضافية لفهم تاريخ السفر بالكامل ومصدر العدوى المحتمل، تُبرز هذه التطورات الحاجة إلى جاهزية مستدامة في المنطقة، بما في ذلك المراقبة عبر الحدود، ورصد نقاط الدخول، والكشف المبكر عن الحالات، وتنسيق تدابير التأهب والاستجابة.

وتنصح منظمة الصحة العالمية، بعدم فرض أي قيود على السفر إلى البلدان المتضررة أو التجارة معها.