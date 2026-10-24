منسق الأمم المتحدة: مصر شريك حيوي لتعزيز السلام والتنمية والعمل الإنساني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 05:21 مساءً - قال جيانلوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إنه " في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى التضامن والعمل الجماعي أكثر من أي وقت مضى، تبقى مصر شريكاً حيوياً للأمم المتحدة في تعزيز السلام والتنمية المستدامة والعمل الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وكتب على موقع إكس: "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى القاهرة، تؤكد الشراكة الدائمة بين مصر والأمم المتحدة، المبنية على التزام مشترك بالكرامة الإنسانية والتعاون الدولي وعالم أكثر عدلاً وشمولاً وسلاماً".

وقد رحب جيانلوكا رامبولا، بوصول أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى مصر في زيارة رسمية، بمناسبة يوم الأمم المتحدة.