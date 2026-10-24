حزب الإصلاح والنهضة: تنوع الآراء بمنتدى مصر 2026 يعكس أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - أكد حزب الإصلاح والنهضة أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار والمصارحة والمشاركة المجتمعية في مناقشة السياسات العامة، مشيدا بما شهده المنتدى من نقاشات موسعة حول القضايا الوطنية والتنموية، وما تضمنته رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأكيد أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية وتعزيز الوعي بالتحديات، مع إتاحة المجال للاختلاف وقبول النقد.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن جلسات المنتدى شهدت مناقشات مباشرة تناولت جودة التعليم وأولويات الإنفاق العام وجدوى المشروعات القومية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمرانية، مشيرا إلى أن تنوع الآراء وطرح التساؤلات يعكسان أهمية الحوار القائم على المعلومات والحقائق، وأن الاختلاف حول السياسات لا يتعارض مع الاتفاق على حماية الدولة ومصالحها العليا.

ورحب حزب الإصلاح والنهضة بما أُعلن في ختام المنتدى من 48 توصية موزعة على 18 محورا، تضمنت تحسين الأجور وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتوسع في الإسكان والحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030.

وشدد الحزب على أن نجاح هذه المستهدفات يجب أن يقاس بمدى انعكاسها على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص العمل، وليس بحجم الإنفاق أو أعداد المشروعات المنفذة وحدها.