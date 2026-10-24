تنفيذاً لتوصيات منتدى مصر.. الاتصالات توجه الشركات بمضاعفة باقة إنترنت الأرضي الأساسية لـ100 جيجابايت دون زيادة السعر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا شهريًا، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف الخطوة تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة استخدام أكبر للخدمات الرقمية بمختلف أنواعها.

وأشار الجهاز إلى أن مضاعفة السعة التحميلية تسهم في دعم التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والحكومية وغيرها من الخدمات التي تعتمد على الإنترنت.