منتدى مصر 2026.. رصد تحديات التعليم الجامعي وخطط تطوير المنظومة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 11:21 صباحاً - كشفت جلسات منتدى مصر 2026 عن التحديات التى واجهتها منظومة التعليم الجامعى فى مصر على كافة المستويات بداية من قلة أعداد الجامعات، والطفرة التى شهدتها المنطومة لاستيعاب الزيادة المستمرة فى أعداد الطلاب، بالإضافة إلى دور وزارة التعليم العالى فى النهوض بالمستشفيات الجامعية، وكذلك ملف التصنيفات الدولية للجامعات.

دعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتضمنت رؤية وزارة التعليم العالى التركيز على التوسع في التعليم العملي والتطبيقي، بحيث تستهدف الوزارة وصول نسبة الطلاب في الكليات العملية إلى 60% مقابل 40% في الكليات النظرية، بما يتناسب مع احتياجات التنمية ووظائف المستقبل، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

