وزير الخارجية يرحب بموافقة مطران دير سانت كاترين على العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج خطاباً، اليوم السبت، من المطران "سيميون" مطران دير سانت كاترين، تضمن الموافقة على توقيع العقد الخاص بالدير والأراضي المحيطة به، تمهيداً لتوقيعه رسمياً لدى تحديد موعد مراسم التوقيع، وذلك في إطار تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية في 25 مايو 2025 والالتزام الكامل بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما ينهي كافة المسارات القضائية.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي رحب بالخطاب المشار إليه، وأكد اعتزاز مصر بدير سانت كاترين، باعتباره أحد أعرق المعالم الدينية والتراثية في العالم، الذي احتضنته مصر لأكثر من 1600 عام، امتداداً لنهجها الراسخ في حماية مقدساتها وتراثها الإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير بدر عبد العاطي جدد التأكيد على التزام مصر الثابت والممتد عبر القرون بصون دير سانت كاترين، وعدم المساس بالمكانة الروحية والدينية للدير، مؤكداً ما يحظى به الدير من قيمة تاريخية فريدة، تجسد قيم التسامح والتآخي والتعايش بين الأديان والحضارات.