تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجيش الرواندي فى دورى أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 01:21 مساءً - استقر معتمد جمال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على ملامح التشكيل المتوقع لخوض مواجهة الجيش الرواندي، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، فى إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر، بينما يتكون خط الوسط من محمد شحاتة وأحمد ربيع وعبد الله السعيد، ويقود الهجوم الثلاثي شيكو بانزا وحسام أشرف وعدي الدباغ.

ثلاثي هجومي يقود الزمالك أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاختيار التشكيل الأنسب لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، في ظل أهمية المواجهة ورغبة الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة القارية.

ويدخل الفريق الأبيض لقاء العودة بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله ناصر منسي في الدقيقة 90، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ويحتاج الزمالك إلى الحفاظ على تقدمه في مجموع المباراتين لضمان التأهل إلى الدور التالي.