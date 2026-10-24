«سنابل العطاء.. من زاد العزة».. الهلال الأحمر المصري يطلق حملة لتجهيز شحنات الدقيق والسلال الغذائية لدعم أهالي غزة في ظل أزمة الخبز

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 10:25 مساءً -

أطلق الهلال الأحمر المصري حملة «سنابل العطاء.. من زاد العزة» لتجهيز شحنات من الدقيق والسلال الغذائية، ضمن قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة، في ظل أزمة الخبز وما تواجهه المخابز داخل القطاع من تحديات تعوق استمرار إنتاج الخبز وتلبية احتياجات الأهالي.

وتستهدف الحملة دعم الأشقاء الفلسطينيين بالاحتياجات الغذائية الأساسية، من خلال توفير أطنان من الدقيق للمساهمة في تشغيل المخابز وإنتاج الخبز، إلى جانب السلال الغذائية التي تضم مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، بما يسهم في مساندة الأسر المتضررة وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية.

وتأتي الحملة امتدادًا لجهود الهلال الأحمر المصري في دعم الأمن الغذائي للأشقاء الفلسطينيين، حيث أطلق العام الماضي مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة» لتجهيز الخبز الطازج، الذي أُعد بأيدي متطوعي الهلال الأحمر المصري داخل المخبز الآلي بمركز الإمداد الغذائي «المطبخ الإنساني» التابع للجمعية بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده لتجهيز وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، في إطار الاستجابة للاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع.