التعليم: رفع الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين وتطوير 600 مدرسة فنية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 09:33 مساءً -

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توصيات «منتدى مصر 2026» الخاصة بقطاع التعليم تحت عنوان «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، والتي تضمنت مجموعة من المستهدفات لتطوير المدارس وتحسين أوضاع المعلمين والتوسع في نماذج التعليم المختلفة.

وتضمنت التوصيات زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، ضمن خطة التوسع في هذا النموذج التعليمي بمختلف المحافظات.

كما تستهدف الوزارة إنهاء نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وفي المرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم إنهاؤه في المرحلة الثانوية بحلول عام 2029.

وشملت التوصيات تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير المدارس بحلول عام 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.

وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين، تضمنت المخرجات إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة عليهم، مع استهداف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.

كما تتضمن الخطة تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية الحصول على امتيازات مادية مقارنة بغير الحاصلين عليها.

وفي ملف التعليم الفني، تستهدف التوصيات إطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030.