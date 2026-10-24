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مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة (صور وفيديو)

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مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة (صور وفيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 09:33 مساءً - نظمت مكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى بالخارج عدداً من الإحتفالات بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

 

وخلال الفعاليات تم إستعراض البطولات والإنجازات التى سطرها رجال القوات المسلحة لتحقيق نصر أكتوبر العظيم، وكذا تسليط الضوء على دور القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى وصون مقدرات شعب مصر العظيم.

 

وتجسد تلك الإحتفالات عمق الروابط المتميزة التى تجمع بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، وما تتمتع به مصر من مكانة رفيعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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