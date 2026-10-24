رئيس الوزراء يتأثر خلال كشف تفاصيل موقف إنساني مع طفل من سكان الأسمرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 06:29 مساءً - روى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقفًا إنسانيًا خلال تفقده إحدى المدارس بمنطقة الأسمرات، عقب نقل عدد من الأسر إليها، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بالمنطقة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026ـ، أنه التقى طالبًا صغيرًا داخل أحد الفصول، وسأله عن حياته الجديدة بعد الانتقال إلى المسكن الجديد، ليخبره الطفل بأنه كان يعيش في منطقة الشرابية داخل عشة، وكان ينام على الأرض، وتحدث رئيس الوزراء متأثرا: الطفل قالي لأول مرة من ساعة ما اتولدت أنام على سرير".

وأضاف رئيس الوزراء أن الطفل، عندما سأله عما إذا كان سعيدًا بالبيت الجديد، أجابه قائلًا: «لأول مرة من ساعة ما اتولدت أنام على سرير»، مشيرًا إلى أن هذه الإجابة تركت لديه أثرًا كبيرًا.

وقال مدبولي إنه خرج من الفصل وهو يستحضر دلالة ما تحقق للأسر التي انتقلت إلى مساكن جديدة، مضيفًا: «لو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معملش حاجة غير إنه جبر للناس دول، فده كبير أوي عند ربنا».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود التطوير لم تقتصر على منطقة واحدة، لافتًا إلى ما شهدته مناطق في قلب القاهرة من تطوير، في إطار جهود الدولة للتعامل مع التحديات العمرانية والاجتماعية.

وأكد مدبولي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى مسؤولية الدولة في ظروف صعبة وغير طبيعية، موضحًا أن الدولة لم تكن تتحمل الانتظار في ظل التحديات التي أعقبت أحداث عام 2011، إلى جانب التحديات الهيكلية التي عانت منها مصر على مدار عقود طويلة.