وزير شئون المجالس النيابية يشارك في احتفالية بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الجديد للبرلمان العربي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مساء اليوم السبت، في مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت بإحدى فنادق القاهرة، بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من معالي سعد العتيبي، رئيس البرلمان العربي.

وشهدت الاحتفالية حضوراً برلمانياً وسياسياً رفيع المستوى، تقدمه معالي المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة بارزة من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي، فضلاً عن حضور السادة النواب المصريين أعضاء البرلمان العربي؛ النائب أحمد فؤاد أباظة، والنائبة شادية الجمل، والنائب السفير محمد العرابي، كما شارك في الحضور معالي الأمين العام للبرلمان العربي، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد عبدالغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى جانب لفيف من الشخصيات الدبلوماسية والقيادات البرلمانية على مستوى الوطن العربي.

وتأتي مشاركة السيد وزير شئون المجالس النيابية في هذا الحدث البارز، لتترجم حرص الدولة المصرية الراسخ على دعم وتعزيز آليات العمل العربي المشترك، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في التقريب بين الشعوب العربية وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الاحتفالية، التقى المستشار هاني حنا بمعالي السيد سعد العتيبي، حيث قدم له خالص التهنئة بمناسبة انتخابه اليوم رئيساً للبرلمان العربي، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع، وأعرب السيد الوزير عن ثقة مصر الكاملة في قدرة القيادة الجديدة على مواصلة مسيرة الإنجاز، مشيداً بالدور الفاعل الذي يضطلع به البرلمان العربي كمنبر حر ومُعبر عن صوت الشعوب العربية وتطلعاتها.

كما أكد الوزير هاني حنا على استمرار مؤسسات الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، في تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح جهود البرلمان العربي في مسيرته نحو تعزيز التضامن العربي، متمنياً لدور الانعقاد الجديد كل التوفيق والسداد في مواجهة التحديات الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية.