أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب صنعاء

دوت الخليج -

هزة أرضية تضرب صنعاء

سجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 16 كيلومترًا شمال شرق العاصمة صنعاء، وبعمق 18 كيلومترًا، عند الساعة 1:23 ليلًا. هزة أرضية تضرب صنعاءسجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، اليوم، هزة أرضية خفيفة بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، على بُعد 16 كيلومترًا شمال شرق العاصمة صنعاء، وبعمق 18 كيلومترًا، عند الساعة 1:23 ليلًا. وأوضح رئيس المركز، المهندس محمد الحوثي، أن الهزة تُعد من الهزات الخفيفة ومن الأنشطة الزلزالية المعتاد حدوثها. وأكد أن ما تسجله محطات المركز بين الحين والآخر من أنشطة زلزالية خفيفة في بعض المناطق اليمنية، ناتج عن تراكم الإجهاد على صخور القشرة الأرضية في مناطق اليابسة، وتأثرها بالنشاط الزلزالي في الصفيحة الإفريقية، والانفتاح المستمر للبحر الأحمر وخليج عدن.

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