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مبكرا .. ترامب يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي

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مبكرا .. ترامب يدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 10:29 صباحاً - تفاصيل وصول ترامب وميلانيا إلى مقاطعة بالم بيتش

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي وصل برفقة زوجته ميلانيا إلى مكتب المشرف على الانتخابات في مقاطعة بالم بيتش بمدينة ويست بالم بيتش للإدلاء بصوتيهما، قبل مشاركته في تجمع انتخابي بولاية جورجيا.

وتأتي مشاركة ترامب في التصويت المبكر قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي يتنافس فيها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.


 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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