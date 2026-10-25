وزير السياحة والآثار: قطاع السياحة وفر 2.5 مليون فرصة عمل خلال 12 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن منتدى مصر 2026 مثّل فرصة عظيمة لتبادل الآراء، مشيرًا إلى أن التفاعل والنقاشات الإيجابية التي شهدها المنتدى كانت لافتة للنظر.

وقال وزير السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لراديو النيل، من ختام فعاليات منتدى مصر 2026، إن المشاركات والنقاشات الإيجابية أسهمت في خروج المنتدى بصورة متميزة، وبمحتوى يمكن البناء عليه، فضلًا عن التوصل إلى توصيات واقعية تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وتمس حياته المعيشية بشكل مباشر.

وأضاف أن التوصيات التي أُعلنت خلال المنتدى لا تمثل جميع المستهدفات، موضحًا أن ما عُرض اليوم يتعلق بالمستهدفات التي تمس المواطنين، بينما توجد مستهدفات عديدة أخرى تخص مختلف الوزارات، معربًا عن أمله في أن تتمكن الحكومة وجميع المشاركين في المنتدى، خلال الدورة المقبلة، من استعراض إنجازات جديدة تضاف إلى ما تحقق حتى الآن.

وأوضح شريف فتحي أن جميع المشاركين يعملون من أجل مصلحة المواطن في المقام الأول، تحت إشراف ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمختلف النقاشات وتوجيهاته بشأنها، بهدف بناء الدولة وترك إرث للأبناء والأحفاد يستحقون أن يفخروا به، مؤكدًا أهمية ألا يرثوا دولة تعاني ضعفًا في بنيتها التحتية أو في سياستها الخارجية أو في أمنها وسلامتها.

وشدد على أن هذه الملفات تمثل عناصر أساسية لبناء دولة قوية ومتماسكة وقادرة على الاستمرار، لافتًا إلى ضرورة النظر إلى الظروف المحيطة والتحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات رغم حجم التحديات التي واجهتها الدولة ولا تزال تواجهها.

وفيما يتعلق بقطاعي السياحة والطيران، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن القطاعين واجها ظروفًا صعبة وأزمات متعددة، من بينها جائحة كورونا وحادث سقوط الطائرة «متروجت» وتداعياته، إلى جانب أزمات أخرى، مؤكدًا بذل قصارى الجهود للتعامل مع هذه التحديات.

واختتم شريف فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع السياحة وحده وفر نحو 2.5 مليون فرصة عمل خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، موضحًا أن قطاعات أخرى عديدة أسهمت أيضًا في زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة.