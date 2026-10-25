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وزيرة التضامن : بصرف مساعدات لأسر ضحايا حادثي الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

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وزيرة التضامن : بصرف مساعدات لأسر ضحايا حادثي الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 11:34 صباحاً - وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادثي الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسَ الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، وصرف المساعدات العاجلة للمستحقين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.


 
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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