طقس الأحد مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 01:25 صباحاً -

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 طقسا مائلا للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحارا على جنوب البلاد، بينما يكون مائلا للبرودة إلى بارد خلال الليل والصباح الباكر.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وقد تغزر وتصل إلى حد السيول في حلايب وشلاتين ورأس بناس وجنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح أحيانا بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية وبعض مناطق جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة من احتمالية مصاحبة السحب الرعدية لنشاط قوي في الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، إلى جانب فرص حدوث ضربات برق على بعض المناطق.

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 30 درجة للعظمى و20 للصغرى، والعاصمة الجديدة و6 أكتوبر 31 للعظمى و18 للصغرى، بينما تصل العظمى في الإسكندرية إلى 27 درجة ومطروح 25 درجة.

وفي جنوب سيناء تسجل شرم الشيخ 33 درجة للعظمى و24 للصغرى، فيما تصل العظمى في الغردقة وسفاجا إلى 31 درجة، ومرسى علم إلى 32 درجة.

أما محافظات الصعيد فتسجل الفيوم وبني سويف 30 درجة للعظمى، والمنيا 31، وأسيوط 32، بينما ترتفع الحرارة جنوبا لتسجل سوهاج 34 درجة، وقنا والأقصر 36، وأسوان 37 درجة.