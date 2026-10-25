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استجابة لشكاوى الأهالي.. حملة مرورية أسفل محور عمرو بن العاص بالجيزة وإزالة الإشغالات المخالفة

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استجابة لشكاوى الأهالي.. حملة مرورية أسفل محور عمرو بن العاص بالجيزة وإزالة الإشغالات المخالفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر الأهالى من إنتشار بعض قائدى السيارات والدراجات النارية ومركبات "التوك توك" المخالفة وكذا إنتشار بعض الإشغالات والمخالفات أسفل محور عمرو بن العاص بمنطقة المطبعة بالجيزة.

فقد إضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتوجيه حملات مرورية ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإزالة كافة مخالفات الإشغالات المشار إليها.. وقد أسفرت الجهود عن ⁠ ضبط (217) مخالفة متنوعة ، بالإضافة إلى التحفظ على ( 8 ) مركبات "توك توك" ، (12) دراجة نارية ، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة من ضمنهم (18) حالة سير عكس الإتجاه ، كما تم تركيب عدد (2) مطب صناعى "شائك" فى الإتجاهين لمنع سير المركبات عكس الإتجاه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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