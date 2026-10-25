بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 38.61 نقطة بنسبة 0.47 في المئة، ليبلغ مستوى 8329.42 نقطة.

وتم تداول 205.8 مليون سهم عبر 15360 صفقة نقدية بقيمة 57.4 مليون دينار كويتي (نحو 186.7 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 23 نقطة بنسبة 0.28 في المئة، ليبلغ مستوى 8301.92 نقطة من خلال تداول 88.9 مليون سهم عبر 7497 صفقة نقدية بقيمة 16.2 مليون دينار (نحو 52.6 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 43.94 نقطة بنسبة 0.50 في المئة، ليبلغ مستوى 8767.54 نقطة من خلال تداول 116.9 مليون سهم عبر 7863 صفقة نقدية بقيمة 41.1 مليون دينار (نحو 133.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 101.56 نقطة بنسبة 1.12 في المئة، ليبلغ مستوى 9187.75 نقطة من خلال تداول 77.7 مليون سهم عبر 5702 صفقة نقدية بقيمة 14 مليون دينار (نحو 45.5 مليون دولار).