وزارة التعليم تنفى مزاعم إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على توضيح الحقائق والرد على الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نفت وزارة التربية والتعليم المنشورات المتداولة بشأن اعتزام الوزارة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات التعليمية فقط.

المنشورات لا أساس لها من الصحة

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة، داعيةً إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات، والاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط.