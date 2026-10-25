دوت الخليج -

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصىاقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية. وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين وتأديتهم الطقوس الدينية العلنية.

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