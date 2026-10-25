وزير الصحة: زيادة الإثابة 50% وألف سيارة إسعاف ومبادرة رئاسية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 06:33 مساءً -

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل حزمة المستهدفات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطوير القطاع الصحي، والتي تمثل رؤية متكاملة تشمل الاستثمار في مقدمي الخدمة، وفي المسارات التي تضمن حصول المريض على الخدمة في الوقت المناسب.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحزمة تتضمن زيادة متوسط حافز الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بنهاية العام المالي 2029/2030 بحيث تُطبَّق الزيادة تدريجياً لضمان استدامتها بوصفها بنداً ثابتاً في الموازنة العامة، وذلك استكمالاً للزيادة الشهرية بقيمة 750 جنيه التي تم إقرارها يوليو الماضي، للعاملين بالقطاع الطبي، بجانب رفع بدلات النوبتجيات بنسبة 25% وزيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية بنسبة 50%.

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحزمة تشمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، موضحا أن هذه الزيادة تمتد إلى المستشفيات الحكومية، ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، بما يضمن أن تحديد توقيت التدخل الجراحي وفقا لقرار طبي خالص، منوها إلى أن الحزمة تشمل ضم ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، لتغطية التوسعات العمرانية في المدن والمجتمعات الجديدة وشبكة الطرق المستحدثة، ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن حزمة المستهدفات تتضمن إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، على ثلاث مراحل تبدأ في يناير 2027، بعد مرحلة تجريبية حتى نهاية العام الجاري، وبتكلفة تقديرية تبلغ تقدر بمليار جنيه.