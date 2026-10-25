مصرع لاعبتين بالمشروع القومي للجودو فى حادث أليم بأسيوط بعد بطولة الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 أكتوبر 2026 11:34 صباحاً - لقيت لاعبتان بالمشروع القومي للجودو بمحافظة أسيوط، هما لوجين عبد العزيز، ورفيف محمد، مصرعهما فى حادث أليم وقع فجر اليوم، بعد مشاركتهما في بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة، التي أقيمت بصالة حلوان.

انقلاب أتوبيس اللاعبات بعد بطولة الجمهورية

وتعرض الأتوبيس الذي كان يقل اللاعبات والمدرب لحادث انقلاب، ما أسفر عن مصرع اللاعبتين وإصابة عدد من اللاعبات، إلى جانب وجود حالات حرجة بين المصابين، وسط حالة من الحزن على رحيل اللاعبتين.

لوجين تحصد المركز الثاني ورفيف الثالث في بطولة الجمهورية

وكانت اللاعبتان قد شاركتا في منافسات بطولة الجمهورية للجودو تحت 13 سنة، التي أقيمت بصالة حلوان، وحققت لوجين عبدالعزيز المركز الثاني، بينما حصدت رفيف محمد المركز الثالث، قبل أن تتعرضا للحادث الأليم في طريق العودة.

وأثار الحادث حالة من الحزن في الأوساط الرياضية، بعد وفاة اللاعبتين اللتين شاركتا في البطولة وحققتا نتائج مميزة، في مشهد مؤلم أنهى رحلتهما الرياضية في سن مبكرة.