أخبار اليمن : 56 غارة عدوانية خلال الـ24 ساعة

56 غارة عدوانية خلال الـ24 ساعةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 56 غارةً جويةً وصاروخًا.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات حجة ولحج وعمران وصعدة والجوف وتعز وإب من خلال طائرات "F15 وتايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت ثلاثة آلاف و179 غارةً جويةً وصاروخًا.