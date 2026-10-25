أخبار اليمن : القوات المسلحة تحذّر من المطارات السعودية

دوت الخليج -

القوات المسلحة تحذّر من المطارات السعودية

جدّد مصدر عسكري، تحذير القوات المسلحة اليمنية للمساهمين في شركة أرامكو السعودية من الخسائر جراء استمرار أسهمهم في الشركة. القوات المسلحة تحذّر من المطارات السعوديةجدّد مصدر عسكري، تحذير القوات المسلحة اليمنية للمساهمين في شركة أرامكو السعودية من الخسائر جراء استمرار أسهمهم في الشركة. ودعا المصدر العسكري المسافرين وشركات الطيران إلى تجنب المطارات السعودية ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأكد المصدر بحسب سبأ، أن القوات المسلحة تحذر الموظفين والعاملين والمواطنين من الاقتراب من المنشآت النفطية السعودية.

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