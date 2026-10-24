فخامة الرئيس السيسي يقرر عقد منتدى مصر سنويًا وطرح ملف قطاع مختلف للنقاش كل شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن منتدى مصر 2026 شهد نقاشات بناءة ومثمرة، بشفافية ومصداقية، ورؤى متنوعة، عكست حرصا صادقا لكل من شارك فيه، سواء بالحضور المباشر، أو من خلال الأفكار والمقترحات التى تلقيناها إلكترونيا، على مصلحة مصر ومستقبلها، وإيمانا منى بأن قيمة الحوار، تكمن فيما يثمر عنه من قرارات، وأن مسؤوليتنا لا تقتصر على الاستماع إلى النقد والآراء المختلفة، وإنما تمتد إلى الدراسة الجادة والمتأنية لكل فكرة ومقتـرح وتوصيـة .. والعمل على تحويل ما يثبت جدواه منها، إلى سياسات وبرامج وخطوات تنفيذية عملية، تسهم فى خدمة الوطن، وتنعكس آثارها على حياة المواطنين.

وقرر فخامة الرئيس السيسى- فى كلمته بختام المنتدى- اعتبار "منتدى مصر 2026" الحالى، هو منتدى مصر الأول، على أن يعقد بشكل دورى كل عام، مع تسليط الضوء كل شهر على أحد القطاعات، بما يسمح بعرض ما تم إنجازه وأثره ومتابعة المستهدفات .. بما يخلق حالة من الحوار والنقاش المفتوح، بين الحكومة وكل أفراد المجتمع ومكوناته، وإتاحة القرارات الصادرة عنه على الموقع الرسمى للمنتدى، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.