الداخلية تعلن ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص باستخدام سلاح ناري وسيارة ربع نقل بالمقطم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 02:17 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص بإستخدام سلاح نارى ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة "ربع نقل" بمنطقة المقطم بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم من (محاسب ، سائق "بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم") بأنه عقب إستلامهما مبلغ مالى من الشركة محل عملهما لإيداعه بالبنك مستقلين سيارة الشركة قام عدد من الأشخاص مستقلين سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم سلاح نارى بإستيقافهما والتعدى عليهما وسرقة المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار .

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (9 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") وبمواجهتهم أقروا أنه نظراً لسابقة عملهم بالشركة المشار إليها وعلمهم بمواعيد خروج المبالغ مالية من الشركة قاموا بالإتفاق فيما بينهم على إرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهم ضبط (المبالغ مالية المستولى عليها – سلاح نارى ، السيارات "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") .