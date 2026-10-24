مدبولي: مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطن لـ4.8 تريليون جنيه بحلول 2030

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن استهداف الحكومة مضاعفة مخصصات الإنفاق على خدمات المواطن في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، اعتبارا من العام المالي 2029/2030، مقابل 2.3 تريليون جنيه حاليا، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والطبقة الوسطى.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، ضمن مستهدفات الحكومة في الملف المالي، والتي تشمل زيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين، وخفض مديونية الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف الحكومة خفض مديونية الموازنة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2030، وفقا للمستهدفات المعروضة.

كما تتضمن المستهدفات التزام الحكومة باستكمال إعداد خارطة طريق لكل من الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، بالتوازي مع العمل على خفض الدين العام وأعباء فوائده.