الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول لضابط شرطة سابق على مواقع التواصل الاجتماعي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 03:38 صباحاً - كشفت وزارة الداخلية حقيقة الفيديو المتداول عبد صفحات الجماعة الإرهابية لضابط شرطة سابق، وقال مصدر أمنى إنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى التى تديرها جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج وإعتادت من خلالها بث مقاطع فيديو مفبركة وأخبار مغلوطة، والإدعاء خلاله بقيام أحد ضباط الشرطة بإجراء مكالمة هاتفية إباحية.

فقد أكد مصدر أمنى أن صورة الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لضابط شرطة سبق تقدمه بإستقالته وليس من ضمن الضباط العاملين بالوزارة حالياً ، ويأتى ذلك فى إطار سلسلة الأكاذيب والإدعاءات التى دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على ترويجها فى إطار محاولاتها اليائسة والمتكررة لإثارة البلبلة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.