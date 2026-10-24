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مدبولي: مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر

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مدبولي: مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية بنفس السعر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 أكتوبر 2026 03:29 مساءً - كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن مستهدفات لتطوير خدمات الاتصالات، تشمل مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه، إلى جانب التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، حيث تضمنت مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026.


وتشمل المستهدفات التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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